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"التنظيم والإدارة" يوافق على التسوية لـ1139 موظفا بالوحدات الإدارية

الأحد 16/مايو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إنه تم الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" لـ1139 موظفا في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأضاف الشيخ - في بيان اليوم الأحد - أن الجهات التي تم التسوية بها مديرية الشئون الصحية ببني سويف، حيث تم التسوية لـ304 موظفين،و278 موظفا بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و92 موظفا بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

وأشار إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات،وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسمائها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية التنظيم والادارة التسوية للموظفين

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