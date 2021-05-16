Advertisements

6 علامات تشير إلى أن شريكك يخفي شيئا عنك

الأحد 16/مايو/2021 - 07:17 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

6 علامات تشير إلى أن شريكك يخفي شيئاً عنك

كل شخص لديه أسرار يحافظ عليها لنفسه، ولكن إذا أراد شريكك إخفاء شيء في الحياة الزوجية ما فهناك علامات تشير إلى أنه لديه بعض الأسرار وبحسب موقع Bright Side إليك الدلائل أن شريكك قد يحاول إخفاء شيء عنك.

1- يتغير صوتهم
إذا اكتشفت تغييراً في صوت شريكك عندما يتحدث إليك فستجدينه يتنفس بشدة، هذه هي ردود الفعل الطبيعية لجسمه عندما يشعر بالتوتر تجاه شيء ما.

2- تجنب اتصال العين
يمكن أن تكشف العيون عن الكثير من المشاعر، لذلك إذا استمر شريك حياتك في تجنب نظرتك، فقد يكون ذلك بسبب عدم رغبته في رؤيتك من خلالها. قد نجد الخوف في أعينهم، وهذا هو السبب في أنهم يحاولون عدم التواصل.

3- إجاباته غامضة وعيناه غامضة
العيون التي تتحرك إلى اليسار تخلق الأكاذيب. إذا كانت إجابات شريكك غامضة فقد تكون هذه علامة على أنه يحاول تغطية شيء ما؛ لأنه يحاول الحصول على وقت إضافي للتعويض عن الأكاذيب.

4- إنهم مملون عندما تكونين وحيدة
وجود أسرار قد يجعل شريكك يشعر بعدم الراحة، وقد يشعر بالتوتر، وهذا قد يجعل من الصعب عليه البقاء صامتاً عندما لا يوجد شيء آخر يصرفه عنك.

5- لغة جسده تظهر أنه متوتر من حولك
أثناء المحادثة، إذا قام شريكك بإبعاد جسده عنك، فقد تكون هذه علامة على وجود بعض الأسرار ولا يريد اكتشافها. إنها طريقته اللاواعية، وبالمثل فإن فعل عض الأظافر هو علامة على عدم الأمان، أو القلق وقد يحدث لأن لديه ما يخفيه. 

وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان شريكك يكذب عليك هو النظر إلى ما يفعله بيديه. إذا لم يضع شريكك يديه في جيوبه ولكن فجأة يبدأ في القيام بذلك، فقد يكون الأمر أنه يحاول أن يريح نفسه؛ لأنه يعلم أنه يرتكب خطأ ما.

6- يهاجم بشدة
إذا شعرت بأن شريك حياتك لم يعد مهتماً بالتواصل معك، فقد حان الوقت لإجراء حديث جاد معه. قد يكون لدى شريكك بالفعل شخص آخر لتلبية احتياجاته الحميمة، ويخفي حقيقة أنه يخونك.

أخبار تهمك

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 17 ساعة

المنافسة تشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل- إصابة نجم الزمالك بتمرق في العضلة الضامة

منذ 41 دقيقة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ 40 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعة الا ربع

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 23 ساعة

بهدف قاتل.. أليسون يقود ليفربول لفوز درامي على بروميتش في البريميرليج

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

07:26 م

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

07:31 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله