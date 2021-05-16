6 علامات تشير إلى أن شريكك يخفي شيئا عنك





6 علامات تشير إلى أن شريكك يخفي شيئاً عنك





كل شخص لديه أسرار يحافظ عليها لنفسه، ولكن إذا أراد شريكك إخفاء شيء في الحياة الزوجية ما فهناك علامات تشير إلى أنه لديه بعض الأسرار وبحسب موقع Bright Side إليك الدلائل أن شريكك قد يحاول إخفاء شيء عنك.





1- يتغير صوتهم

إذا اكتشفت تغييراً في صوت شريكك عندما يتحدث إليك فستجدينه يتنفس بشدة، هذه هي ردود الفعل الطبيعية لجسمه عندما يشعر بالتوتر تجاه شيء ما.





2- تجنب اتصال العين

يمكن أن تكشف العيون عن الكثير من المشاعر، لذلك إذا استمر شريك حياتك في تجنب نظرتك، فقد يكون ذلك بسبب عدم رغبته في رؤيتك من خلالها. قد نجد الخوف في أعينهم، وهذا هو السبب في أنهم يحاولون عدم التواصل.





3- إجاباته غامضة وعيناه غامضة

العيون التي تتحرك إلى اليسار تخلق الأكاذيب. إذا كانت إجابات شريكك غامضة فقد تكون هذه علامة على أنه يحاول تغطية شيء ما؛ لأنه يحاول الحصول على وقت إضافي للتعويض عن الأكاذيب.





4- إنهم مملون عندما تكونين وحيدة

وجود أسرار قد يجعل شريكك يشعر بعدم الراحة، وقد يشعر بالتوتر، وهذا قد يجعل من الصعب عليه البقاء صامتاً عندما لا يوجد شيء آخر يصرفه عنك.





5- لغة جسده تظهر أنه متوتر من حولك

أثناء المحادثة، إذا قام شريكك بإبعاد جسده عنك، فقد تكون هذه علامة على وجود بعض الأسرار ولا يريد اكتشافها. إنها طريقته اللاواعية، وبالمثل فإن فعل عض الأظافر هو علامة على عدم الأمان، أو القلق وقد يحدث لأن لديه ما يخفيه.





وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان شريكك يكذب عليك هو النظر إلى ما يفعله بيديه. إذا لم يضع شريكك يديه في جيوبه ولكن فجأة يبدأ في القيام بذلك، فقد يكون الأمر أنه يحاول أن يريح نفسه؛ لأنه يعلم أنه يرتكب خطأ ما.





6- يهاجم بشدة

إذا شعرت بأن شريك حياتك لم يعد مهتماً بالتواصل معك، فقد حان الوقت لإجراء حديث جاد معه. قد يكون لدى شريكك بالفعل شخص آخر لتلبية احتياجاته الحميمة، ويخفي حقيقة أنه يخونك.



