غداً .. الفيوم يواجه طهطا في إفتتاح الجولة الـ 22 لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني



يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الفيوم نظيرة فريق طهطا بملعب الأسيوطي في إفتتاح مباريات الأسبوع الـ 22 لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني .



يدخل فريق الفيوم بقيادة سعد فاروق اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد الفوز في 6مباريات والتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 8 مباريات سجل لاعبيه 15 هدف وسكنت شباكه 16 هدف.



بينما فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطةبعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل في 6 وتلقى الخسارة في 12 مباراة سجل لاعبيه 19 هدف وسكنت شباكه 36 هدف .



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق الفيوم بهدف دون رد سجله جابر جابر من ركلة جزاء.



حصاد الفيوم خلال توقف القسم الثاني



خاض الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم احد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فترة إعداد مصغرة خلال شهر رمضان الكريم تحت قيادة فنية لسعد فاروق والذى تولى المسؤلية خلفا لاحمد لطيف .



وخلال فترة التوقف التى شملت على أداء معسكر قاهرى بقرية فيكتوريا حرص سعد فاروق المدير الفنى الفيوم على التعرف بشكل كبير على إمكانيات وقدرات لاعبي الفريق الفيومى من خلال تكثيف التدريبات والتقسميات الفنية .



وخاض الفيوم مباريات ودية أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ثم حقق فوزا على سبورتنج بثنائية نظيفة واختتم ودياته بتعادل امام تليفونات بنى سويف 3/3 استعداد لعودة منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى الاثنين القادم أمام ضيفه طهطا .



--هدافى فريق الفيوم



1- حسين خالد 3 اهداف

2- أنس محمد 3 اهداف

3- محمود كمال هدفين

4- أحمد عبد الباقي هدف

5- كريم الشافعي هدف

6- جابر جابر هدف

7- أحمد حسن هدف

8- أدهم حسن هدف

-- هدفى فريق طهطا

1- يوسف عطاى 4 أهداف

2- محمد مصطفى 4 أهداف

3- فالكو 3 اهداف

4- محمد خلف هدفين

5- أحمد ياسر هدف

6- محمود كامل هدف

7- بدوى ناصر هدف

8- كماتشو هدف

9- محمد توفيق هدف



ترتيب المجموعة الأولى



1 - الشرقية للدخان 45 نقطة

2 - الالومنيوم 38 نقطة

3 - المنيا 38 نقطة

4 - بنى سويف 36 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

6 - الاعلاميين 31 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

9 - بترول أسيوط 25 نقطة

10 - لفيوم 25 نقطة

11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 - سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 18 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة