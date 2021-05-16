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أستاذ اقتصاد سياسي: مصر وسيط بين أوروبا وآسيا للعبور إلى أفريقيا (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت زخم كبير على مستوى مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة خاصة على المستويين الاقتصادي والعسكري.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بخمس زيارات إلى فرنسا، والزيارة الحلية تعد السادسة، مضيفا أن هناك رؤى مشتركة بين البلدين في عدد من القضايا، منوها بأن هناك 165 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات تصل إلى 5 مليار دولار.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 3 مليار يورو بين البلدين، لافتا إلى أن مصر بعد قمة "الحزام والطريق" أصبحت وسيط بين أوروبا وآسيا للعبور إلى أفريقيا، منوها بان توحد الرؤى بين صمر وفرنسا يخلق استقرار في المنطقة باكملها.

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