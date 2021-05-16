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غداً .. مواجهات ناريه للترسانة وبورتو والسكة والسويس بالقسم الثاني

الأحد 16/مايو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعود في الرابعة من عصر الإثنين منافسات الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة بعد فترة توقف بمناسبة شهر رمضان الكريم وتم تأجيل مباراة الزرقا مع كوكاكولا إلى يوم الاثنين 5/30 بسبب عدم موافقة الأمن على إقامة المباراة بملعب فارسكور.

ويقدم "الفجر الرياضي" مواجهات الإثنين 18 مايو :

1- الترسانة مع الداخلية

يشهد استاد الترسانة مواجهه ناريه بين فريق الترسانة صاحب المركز الثاني بقيادة علاء نوح مع فريق الداخلية صاحب المركز الثالث بقيادة محمد يسرى، يدخل الفريقين اللقاء برصيد 34 نقطة، وشهدت مواجهة الدور الأول فوز الداخلية بهدف.

2- بورتو مع النصر

يستضيف فريق بورتو متصدر المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 35 نقطة فريق النصر صاحب المركز التاسع بقيادة طارق السيد برصيد 25 نقطة، ويقام اللقاء بملعب السويس، وحقق بورتو الفوز بهدف في الدور الأول.

3- طنطا مع القناة

يلعب فريق طنطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ياسر الكنانى برصيد 19 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صلاح برصيد 31 نقطة، وذلك بملعب طنطا، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- المريخ مع منتخب السويس

على ملعب نادي المريخ، يحل فريق منتخب السويس صاحب المركز السادس بقيادة أيمن المزين برصيد 30 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق المريخ صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد العزيز برصيد 27 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

5- السكة الحديد مع جمهورية شبين

يشهد ملعب نادي السكة الحديد، لقاء ساخن يجمع فريق السكة العاشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 25 نقطة، بنظيرة فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 23 نقطة، وشهدت الدور الأول تفوق الجمهورية بهدف على ملعبه .

6- النجوم مع سرس الليان

يخوض فريق سرس الليان بقيادة سامح اسماعيل مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام فريق النجوم بقيادة أحمد العجوز، ويدخل النجوم اللقاء  برصيد25 نقطة بالترتيب الـ 11 في الجدول، في جين يحتل سرس المركز الأخير بـ 19 نقطة.

وشهدت الجولة الأولى فوز سرس الليان  على ملعبه بهدف دون رد.

7- بتروجت مع زد

يحتضن ستاد بتروسبوت، لقاء مرتقب يجمع بتروجت الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد 27 نقطة مع فريق زد صاحب المركز الثاني عشر بقيادة إسماعيل يوسف برصيد 25 نقطة، وخسر زد في الدور الأول على ملعبه بهدفين نظيفين .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 35 نقطة
2- الترسانة 34 نقطة
3- الداخلية 34 نقطة
4- كوكاكولا 32 نقطة
5- القناة 31 نقطة
6- منتخب السويس 30 نقطة
7- المريخ 27 نقطة
8- بتروجت 27 نقطة
9- النصر 25 نقطة
10- السكة 25 نقطة
11- النجوم 25 نقطة
12- زد إف سي 25 نقطة
13- جمهورية شبين 23 نقطة
14- الزرقا 22 نقطة
15- طنطا 19 نقطة
16- سرس الليان 19 نقطة

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