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انجاز جديد لأبطال كوسكواد.. حسن مصطفى يفوز بالمركز الثالث لبطولة New York Pro

الأحد 16/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح حسن مصطفى بطل مصر وفريق كوسكواد في رياضة كمال الأجسام، فئة بودي بيلدينج، في تحقيق انجاز جديد للعبة بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة " New York Pro Championship " في الوزن المفتوح، التي أقيمت فعاليتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت فعاليات البطولة منافسات شرسة بمشاركة 146 لاعبا في جميع الفئات، خاصة أنها احدى البطولات المؤهلة لمستر أولمبيا 2021، المقرر اقامتها هذا العام بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام في شهر أكتوبر المقبل.

وظهر الأسد المصري حسن مصطفى بمستوى مميز للغاية ودخل في منافسة قوية مع الثنائي الأمريكي نيكولاس والكر الذي فاز بالمركز الأول، ومواطنه جاستين رودريجز صاحب المركز الثاني.

وسافر حسن مصطفى إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أسابيع، لبدء استعداداته للتجهيز للمشاركة في المنافسات القوية للبطولة المعروف اسمها بـ "ليلة الأبطال"، حيث سبق للبطل المصري الحصول على المركز الرابع عندما شارك في نسخة العام الماضي من البطولة.

حسن مصطفى من مواليد 15 يناير عام 1992، بدأ مشواره مع رياضة كمال الأجسام وعمره 17 عاماً وشارك في البطولات بعدها بعام واحد فقط، ثم كان على موعد مع أول انجاز له عندما فاز بلقب بطولة العالم للناشئين.

بدأ حسن مشواره مع بطولات المحترفين في رياضة كمال الأجسام، وشارك في بطولة"Indy Pro" ، وحصل على المركز الخامس، ثم المركز الثالث في بطولة" Tampa Pro".

 

وفي العام الماضي شارك حسن مصطفى في بطولة "New York pro"، وحصل على المركز الرابع.

 

ووجه إسلام قرطام، مؤسس فريق KO Squad، ورئيس الشركة الراعية للاعب، التهنئة للبطل حسن مصطفى عقب الإنجاز الذي حققه بالفوز بالمركز الثالث لبطولة New York Pro، حيث تواصل مع اللاعب وهنأه على مستواه خلال البطولة وطالبه ببذل المزيد من الجهد من أجل التأهل لمستر أولمبيا هذا العام.

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