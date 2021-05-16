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عامل يقتل سائقا في حلوان بسبب فلوس جمعية.. والنيابة تأمر بحبسه

الأحد 16/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة حوادث حلوان الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي رئيس النيابة، حبس عامل قتل سائق توك توك بطعنة في الظهر باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب امتناع المجني عليه عن دفع مبلع مالي "حصيلة جمعية" للمتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من حسام مصطفى عبد الحي 33 سنة سائق لودر، لتعرض شقيقه محمود مصطفى عبد الحى 22 سنة مقيم بمنطقة عرب راشد لطعن نافذ من الخلف في الناحية اليسرى من الظهر، وأتهم شخص يدعى حمادة. ر سائق توك توك بأحداث إصابة شقيقه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم أعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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حوادث جريمة قتل الفجر

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