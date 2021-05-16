أستاذ سياسات دولية: فرنسا تنظر إلى السيسي باعتباره "مفتاح الحل بالمنطقة" (فيديو)

علق الدكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية، على دعوة فرنسا للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر دعهم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، قائلًا: "دعوة عظيمة من دولة كبيرة مثل فرنسا، خاصة ان باريس تنظر إلى الرئيس السيسي على أنه مفتاح حل واستقرار المنطقة العربية".





وتابع "سينجر"، خلال حواره مع فضائية " إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدور الفرنسي عاد بقوة إلى المنطقة العربية، بعد أن انخفض الدور الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى أن باريس أصبحت لاعبًا قويًا في إعادة الاستقرار إلى السودان ولبنان وسوريا والعديد من الدول العربية.



