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بهدف قاتل.. أليسون يقود ليفربول لفوز درامي على بروميتش في البريميرليج

الأحد 16/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزاً قاتلا على حساب نظيره سوت بروميتش ألييون، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ36 من البريميرليج، على ملعب " ذا هاوثورنس ".



وسجل فريق وست بروميتش ألبيون هدف التقدم عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة "15" بعد كرة وصلت اليه قبل أن يسددها في الشباك من داخل منطقة الجزاء.


وفي الدقيقة "33" سجل ليفربول هدف التعادل عن طريق محمد صلاح، بعدما سدد كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.


وفي الدقيقة "90+5" سجل ليفربول هدف الفوز عن طريق الحارس أليسون بيكر بعد كرة عرضية من ركنية حولها أليسون بيكر برأسية في الشباك.

ورفع ليفربول رصيده الى 63 نقطة في المركز الخامس ويبقي على أماله بالتأهل لدوري الأبطال، في حين تجمد رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر.


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