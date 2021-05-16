أول رد من نقابة المهن التمثيلة على الخلاف بين مها أحمد وأحمد السقا

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا طالبت فيه جميع الأعضاء بالالتزام بأخلاقيات وعدم اللجوء للسوشيال ميديا والتراشق بالألفاظ.



وتضمن البيان الأتى: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع وهو الدور الذي أشار له فخامة السيد رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الايجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونيةهذا العام وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الايجابي.







واضافات النقابة من خلال بيانها:" وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيا مع بعض السلوكيات المرفوضة تماما والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة."







وتابعت نقابة المهن المثيلية:" لذا يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية."

