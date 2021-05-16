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لجنة المسابقات تجري تعديلات في الدوري بالجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥
الأحد 16/مايو/2021 - 07:37 م
الفجر الرياضي
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أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز في الجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥.
وشهدت التعديلات خوض الأهلي لمباراته المؤجلة أمام أسوان في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز يوم ٧ يونيو المقبل.
كما شهدت التعديلات تحديد موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الخامسة والعشرين يوم ١ يونيو المقبل.
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