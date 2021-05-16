لجنة المسابقات تجري تعديلات في الدوري بالجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز في الجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥.





وشهدت التعديلات خوض الأهلي لمباراته المؤجلة أمام أسوان في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز يوم ٧ يونيو المقبل.





كما شهدت التعديلات تحديد موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الخامسة والعشرين يوم ١ يونيو المقبل.



