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لجنة المسابقات تجري تعديلات في الدوري بالجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥

الأحد 16/مايو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز في الجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥.

وشهدت التعديلات خوض الأهلي لمباراته المؤجلة أمام أسوان في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز يوم ٧ يونيو المقبل.

كما شهدت التعديلات تحديد موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الخامسة والعشرين يوم ١ يونيو المقبل.

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لجنة المسابقات تجري تعديلات في الدوري بالجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ لجنة المسابقات تجري تعديلات

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