"انخفاض في الحرارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل تغير حالة الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، بيانا يرصد تفاصيل حالة الطقس في الوقت الحالي.



وأوضحت هيئة الأرصاد، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، بحيث سجلت محطة ارصاد القاهرة ٤٠ درجة، والاقصر ٤٢ درجة، واسيوط ٤٢ درجة، والخارجة ٤٣ درجة تحت تأثير الرياح الجنوبية.



ونوهت الهيئة، بأنه مع دخول الهواء الشمالي النشط بدأت بالفعل درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا.



