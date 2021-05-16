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غدًا.. عودة البنوك والبورصة للعمل في مواعيدها الطبيعية

الأحد 16/مايو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تعود البنوك وبورصة الأوراق المالية للعمل بمواعيدها الطبيعية اعتبارا من غدا الاثنين وذلك بعد انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك.

ون المقرر أن يبدأ العمل بالبنوك غدا اعتبارا من 8:30 صباحا وحتى 3 عصرا بالنسبة للجمهور ومن 8 صباحا وحتى 4 عصرا بالنسبة لموظفي البنوك. وكان البنك المركزي المصري قد قرر تقليص أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان لتصبح من 9:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا للجمهور ومن 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر للموظفين.

ومن المقرر أن تعاود البورصة العمل وفقا لأوقاتها الطبيعية اعتبارا من الغد لتبدأ جلسة التداول بالسوق الرئيسية في تمام الساعة 10 صباحا وتنتهي في 2:30 ظهرا بدلا من 1:30 ظهرا والتي كان معمولة بها خلال شهر رمضان.

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