فلسطيني بعد عبوره معبر رفح: السيسي أبو العرب.. لولاه لتفككت دولنا (فيديو)

وجه مواطن فلسطيني، خلال كلمة لفضائية " إكسترا نيوز"، الشكر للشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده في دعم القضية الفلسطينية، بعد عبوره معبر رفح البري.





وقال المواطن الفلسطيني: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أبو العرب، ربنا يعطيه الصحة، لولا الرئيس السيسي لتفككت الدول العربية، مصر هي الدولة الوحيدة التي تحافظ على الوطن العربي".





وكان كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، ويدعو مجلس الأمن حثيثا لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم وأن يرتقى إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاقته لإنهاء الصراع الحالي.





وقال سامح شكري، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن التهدئة المأمولة ستتيح للجميع التقاط أنفاسهم والتفكير مليا في الأسباب التي أوصلتنا للنقطة الحالية، واستخلاص العبر والاستنتاجات المنطقة التي طالما طرحتها مصر، وهى أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متابعا: "ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع.. فالحل موجود إذ أن حل الدولتين رغم كل شيء لا زال هو الخيال العملي الوحيد الذى ترتضيه كافة الأطراف".





وأكمل: "إن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي اليوم من اهتزاز، لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لسيادة مناخ من الاحتقان والإحباط تولد عبر سنوات وسنوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام فى المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيرا لما وصلنا إليه اليوم، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار الشهور الماضية، تدهورا كبيرا على كافة المستويات حيث شهدت الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توسعا كبيرا في النشاط الاستيطاني وتزايدا في حالات التهجير القسري للفلسطينيين، واستمرارا لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم وشاهدنا جميعا كيف تحولت باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة حرب لا تليق بالمقدسات وأماكن العبادة والأديان السماوية الثلاثة في كل الأحوال".



