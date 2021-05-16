تحرير محاضر إشغال طريق للباعة الجائلين في حي الساحل

Advertisements
تحرير محاضر إشغال طريق للباعة الجائلين في حي الساحل
الأحد 16/مايو/2021 - 07:46 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
نظمت الأجهزة التنفيذية لحي الساحل، حملة داهمت خلالها إشغالات الباعة الجائلين في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بالحي (الترعة البولاقية، أحمد حلمي، السعيد، خلوصي، شبرا).
أسفرت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية "الإشغالات، المربعات، المحلات، المتابعة الميدانية" عن تحرير محاضر إشغال طريق، ومصادرة جميع المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع أي إشغالات تعوق حركة الطريق والمارة.
أسفرت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية "الإشغالات، المربعات، المحلات، المتابعة الميدانية" عن تحرير محاضر إشغال طريق، ومصادرة جميع المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع أي إشغالات تعوق حركة الطريق والمارة.
Advertisements