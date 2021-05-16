تحرير محاضر إشغال طريق للباعة الجائلين في حي الساحل

نظمت الأجهزة التنفيذية لحي الساحل، حملة داهمت خلالها إشغالات الباعة الجائلين في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بالحي (الترعة البولاقية، أحمد حلمي، السعيد، خلوصي، شبرا).







أسفرت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية "الإشغالات، المربعات، المحلات، المتابعة الميدانية" عن تحرير محاضر إشغال طريق، ومصادرة جميع المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع أي إشغالات تعوق حركة الطريق والمارة.