Advertisements

تحرير محاضر إشغال طريق للباعة الجائلين في حي الساحل

الأحد 16/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
نظمت الأجهزة التنفيذية لحي الساحل، حملة داهمت خلالها إشغالات الباعة الجائلين في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بالحي (الترعة البولاقية، أحمد حلمي، السعيد، خلوصي، شبرا).



أسفرت الحملة، التي شاركت فيها شرطة مرافق الحي والإدارات المعنية "الإشغالات، المربعات، المحلات، المتابعة الميدانية" عن تحرير محاضر إشغال طريق، ومصادرة جميع المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لرؤساء أحياء المنطقة، بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع أي إشغالات تعوق حركة الطريق والمارة.

أخبار تهمك

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة المسابقات تجري تعديلات في الدوري بالجولات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 18 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل- إصابة نجم الزمالك بتمرق في العضلة الضامة

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

07:26 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله