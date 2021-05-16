بيراميدز يقلب الطاولة على إنيمبا ويهزمه برباعية.. ويضع قدمًا في نصف نهائي الكونفدرالية

وضع بيراميدز قدمًا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما اكتسح ضيفه إنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي بذهاب ربع نهائي البطولة.

تقدم الضيوف في الدقيقة الأولى بهدف عن طريق لاعبه فيكتور مباوما بعد خطأ قاتل لشريف إكرامي، لينجح رمضان صبحي في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة ١٥ وينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني دفع رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بإبراهيم عادل ليصنع الهدف الثاني الذي سجله عبد الله السعيد، ثم يعود اللاعب البديل ويسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة ويختتم أهداف فريقه مسجلًا الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة.

وبات بيراميدز قريبًا من التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب بنيجيريا أو الخسارة بفارق هدفين.