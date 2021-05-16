"المصري للشئون الخارجية" يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة (فيديو)





علق السفير صلاح حليمة، نائب المجلس المصري للشئون الخارجية، على دعوة أمريكا بضرورة استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة بشكل عاجل.وقال "حليمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "يجب أن ندرك على أي أساس ستكون المفاوضات،..هل نحن أمام مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم شامل منصف وعادل لجميع الاطراف، لا يتسبب باي ضرر جسيم، ويراعي مبدا الاستخدام المنصف والعادل".ولفت إلى أن ما يتردد بأن الهدف من الدعوة الأمريكية العاجلة للعودة للمفاوضات، هو الوصول إلى اتفاق جزئي يتعلق بالملء فقط، وليس بالملء والتشغيل، مما يؤدي إلى تقنين فرض الأمر الواقع، وهذا أمر مرفوض من مصر والسودان.