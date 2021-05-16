القصير: التعديات على الأراضي الزراعية وصلت لأدنى مستوياتها هذا العام





قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن إدارة حماية الأراضي بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدي على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بالإضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات في مهدها وإعادة الشيء إلى أصله، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





جاء ذلك خلال قيام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، بزيارة الإدارة المركزية لحماية الأراضي; لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكان في استقباله دكتور أنور عيسى رئيس الإدارة.





وأضاف أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل; لأنها المصدر الرئيسي للغذاء. كما قام وزير الزراعة بزيارة العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة، وأشاد بجهدهم في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأشاد أيضا بالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي; لاستمرار عملهم في جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة; للانتهاء من إعداد وتجهيز التقاوي للمحاصيل الشتوية.





ووجه الوزير الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التي استمرت في العمل خلال إجازة العيد لتأدية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية والحجر الزراعي ومعامل متبقيات المبيدات ومكافحة العفن البني في البطاطس ومديريات الزراعة بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحوري مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.





وأكد أنه كما يتم محاسبة المقصرين فإنه يجب أيضا الإشادة بالمتميزين في القطاعات المختلفة; لتشجيعهم على الاستمرار في إجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان.