Advertisements

القصير: التعديات على الأراضي الزراعية وصلت لأدنى مستوياتها هذا العام

الأحد 16/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن إدارة حماية الأراضي بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدي على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بالإضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات في مهدها وإعادة الشيء إلى أصله، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال قيام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، بزيارة الإدارة المركزية لحماية الأراضي; لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكان في استقباله دكتور أنور عيسى رئيس الإدارة.

وأضاف أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل; لأنها المصدر الرئيسي للغذاء. كما قام وزير الزراعة بزيارة العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة، وأشاد بجهدهم في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأشاد أيضا بالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي; لاستمرار عملهم في جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة; للانتهاء من إعداد وتجهيز التقاوي للمحاصيل الشتوية.

ووجه الوزير الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التي استمرت في العمل خلال إجازة العيد لتأدية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية والحجر الزراعي ومعامل متبقيات المبيدات ومكافحة العفن البني في البطاطس ومديريات الزراعة بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحوري مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأكد أنه كما يتم محاسبة المقصرين فإنه يجب أيضا الإشادة بالمتميزين في القطاعات المختلفة; لتشجيعهم على الاستمرار في إجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة التعدى على الاراضى الزراعية أجازة عيد الفطر المبارك

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ 38 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- إصابة نجم الزمالك بتمرق في العضلة الضامة

منذ 39 دقيقة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 3 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 23 ساعة

المنافسة تشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بهدف قاتل.. أليسون يقود ليفربول لفوز درامي على بروميتش في البريميرليج

منذ 35 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزراعة: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعة في ثاني أيام العيد

الزراعة: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي (فيديو)

الزراعة تكشف إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك

الزراعة: غرفة عمليات بأيام العيد لمنع التعدي على الأراضي

وزير الزراعة: استمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين والمزارعين

الزراعة تتابع استلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية في 14 محطة على مستوي الجمهورية مستوى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:26 م

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

06:38 م

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

07:31 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله