خلال العيد.. غلق 58 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالإسكندرية



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء،بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.



وفى هذا الصدد؛ قاد الدكتور أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر نائبي المحافظ واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، عدد من الحملات الموسعة على مستوى الأحياء، حيث شن حي وسط حملة موسعة استهدفت شوارع محرم بك، الرصافة، المحكمة، الحديني، التل الكبير، جرين، بوالينو، منشا، والرازي، طريق الكورنيش، ش سعد زغلول، السلطان حسين، لاجتيه،ميدان الشهداء، الغرفة التجارية، ش الجواهر،جلال الدسوقي، السلطان عبد العزيز، شامبليون، عبد الحميد بدوي، وسوتر، ش عمر لطفي، منطقة الشاطبي، كامب شيزار، منطقة الإبراهيمية، ش النبي دانيال، وأسفرت الحملة عن إغلاق 10 منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، وتحصيل غرامات فورية تقدر بــ 50 ألف جنيه، وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وضبط 22 شيشة و59 حالة إشغال طريق.



ونفذ حي شرق حملة موسعة استهدفت شوارع سموحة، ومنطقة عزبة سعد، وطريق الحرية، وش شعراوي، ومنطقة لوران وسابا باشا، ومحطة الوزارة، ومنطقة بولكلي، وش سوق رشدي، ومنطقة القصعي وأسفرت الحملة عن غلق فوري لعدد 11 منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 66 ألف جنيه. وضبط 30 حالة أشغال طريق.







وواصل حي العجمي حملاته الموسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، وأسفرت حملات الحي عن إغلاق 13 منشأة لمخالفة مواعيد الإغلاق المقررة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 7 آلاف جنيه كما تم تحرير 11 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.







وشن حي العامرية أول حملة موسعة إستهدفت شوارع العامرية البلد شارع المستشفي - شارع سيدى مسعود - شارع الجمهورية وأسفل كوبري العامرية - شارع عمر خلف قسم العامرية - شارع مخزن الزيت، وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشآت وفرض غرامات فورية تقدر بـ 39 ألف جنيه كما تم التحفظ على 10 حالات إشغال متنوع.



وعلى الصعيد ذاته شن حي العامرية ثان حملة موسعة بطريق الكافورى، والكينج الجديد، ومنطقة السفن والكابلات، وأسفل الكوبرى وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط 46 حالة إشغال متنوع.







ونفذ حي غرب حملة موسعة استهدفت منطقة بشاير الخير 3 بطريق القباري السريع، شارع الامير لؤلؤ ومتفرعاته، شارع البيهقي، شارع أم السلطان، شارع مسجد القباري، شارع القفال ومتفرعاته، شارع إبن عدي، ش الأمان وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر صحة وأمن صناعي وغلق وتشميع 2 منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق وضبط 122 حالة إشغال طريق.



وشن حي المنتزة أول حملة موسعة في ش 15 سيدي بشر قلبي، ش مصطفى كامل، السيوف شماعة، ش 16 الملك الفلكى، عزبه الشامى، ش 45 قبلى، ش العاشر، مدينه فيصل، وش الملك حفنى قبلى وأسفرت الحملة عن إغلاق 8 منشآت تجارية وفرض غرامات فورية بقيمة 8 آلاف جنيه وضبط 47 حالة إشغال متنوعة وضبط 24 شيشة.



ونفذ حي الجمرك حملة موسعة توجهت إلى شارع السيد محمد كريم، قصر رأس التين، ميدان التحرير وعرابي، فرنسا وأسفرت عن غلق وتشميع 3 محال لعدم الالتزام بقرار الغلق، والإجراءات الإحترازية وضبط عدد كبير من الإشغالات المتنوعة.



كما قام حي المنتزة ثان حملة موسعة بشارع 45 قبلى وبحري، ملك حفنى بحري، جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية، ورفع الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام لفتح الطريق أمام المارة، فضلا عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 16 ألف جنيها.





وفي سياق متصل، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة إزالة فورية لحماية أراضى وأملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة شدة خشبية على مساحة 100 متر بقرية بهيج وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود برصد أعمال بناء مخالف بشارع 12 أرض دويدار عبارة عن شدة خشبية لسقف بالدور السادس تم فكها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.



وفي حي العامرية أول بقيادة محمود بريك رئيس الحي قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بإزالة مبانى مخالفة أمام محطة الصرف الصحي بالمستعمرة عبارة عن 4 محلات على مساحة 150 مترد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة دور أول مخالف بالعقار الكائن مدخل الكينج من طريق المزلقان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.



وشن حي وسط برئاسة محارب هيلع حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء على أرض فضاء كائنة في شارع الصالحين بجوار مسجد الصالحين منطقة أبيس وتم إزالتها في الحال، وتم ازالة أعمال بناء قواعد بالطوب الأبيض، كما تم إزالة شدة خشبية بالطابق الأرضي بمنطقة ابيس أيضا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وتؤكد محافظة الإسكندرية على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة، كما تؤكد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع أي مخالفات.

شهدت محافظة الإسكندرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حملات موسعة على جميع الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قرار غلق المحال والمنشآت التجارية في التاسعة مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين وذلك للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.