Advertisements

تصريح ناري من رياض محرز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد 16/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
صرح النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأنه لا يفكر في الرحيل عن ناديه، مشيرا إلى أن حلمه هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال محرز في حوار مع تلفزيون " آر أم سي سبورت" الفرنسي، اليوم الأحد، إنه سيبقى في صفوف مانشستر سيتي حتى نهاية عقده على الأقل، وإنه يتطلع لإنهاء مشواره الكروي في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: بعد نهاية الموسم الحالي سيتبقى لي موسمان آخران مع مانشستر سيتي. أنا مرتاح جدا مع هذا الفريق وليس هناك ما يدعو للتفكير في تغيير الأجواء، كما لا أخطط مطلقا للاعتزال في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وتابع: صحيح الموسم الأول مع سيتي كان صعبا لي حيث كان يتعين علي التأقلم مع أسلوب لعب الفريق والمدرب، خاصة وأنني قدمت من فريق ليستر الذي كان يعتمد على الهجمات المرتدة، في حين الأمور تختلف في سيتي، إذ يتوجب على اللاعبين الاحتفاظ بالكرة والعودة بسرعة لاسترجاعها في حال فقدانها مع الضغط المتقدم على لاعبي المنافس. وانضم محرز، 30 عاما، إلى صفوف مانشستر سيتي في يوليو 2018 بموجب عقد يمتد لـ5 سنوات.

وظهر محرز، سعيدا بالألقاب التي أحرزها مع مانشستر سيتي بالنظر لصعوبة المنافسة مع فرق كبيرة كليفربول، وتشيلسي ومانشستر يونايتد، رغم اعترافه بأن فقدان لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لصالح ليفربول كان أمرا محزنا للجميع في السيتي.

وتوقع الدولي الجزائري مواجهة صعبة مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، لافتا أن فوز تشيلسي على فريقه مرتين هذا الموسم لا يعطيه أسبقية معنوية.

وقال: المباراة أمام تشيلسي لن تنتهي بنتيجة 5 - صفر أو 4 - صفر، بل ستحسمها جزئيات بسيطة. ستكون مباراة صعبة للطرفين فنيا وتكتيكيا. لا زال لدينا مواجهتان في مسابقة الدوري وبعدها سنبدأ الإعداد لها".

وذكر: التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يمثل حلم لأي لاعب. ما ينقصني هو هذا اللقب وأيضا كأس العالم. لا بد من التركيز وتقديم كل ما لدينا يوم المباراة أمام تشيلسي.

وكشف محرز إنه لا يفكر في الكرة الذهبية رغم تألقه هذا الموسم، وأنه لا يحب المقارنات الشخصية، واصفا مواطنه رابح ماجر، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1987 مع بورتو البرتغالي، بأسطورة كرة القدم الجزائرية.

وأشاد محرز، بالجيل الحالي لمنتخب بلاده ومديره الفني جمال بلماضي، مؤكدا أنه في حال تأهله لنهائيات كأس العالم 2022، سيخلق الكثير من المشاكل لجميع المنافسين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا تصريح ناري من رياض محرز ا فى الدورى

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ ساعة و نصف

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ 40 دقيقة

عاجل- إصابة نجم الزمالك بتمرق في العضلة الضامة

منذ 41 دقيقة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعة الا ربع

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 23 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

المنافسة تشتعل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بهدف قاتل.. أليسون يقود ليفربول لفوز درامي على بروميتش في البريميرليج

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

ساني: مانشستر سيتي يقترب من الفوز بدوري الأبطال

رياض محرز يتحدث عن "المعركة" مع محمد صلاح

كيف يتحول فوز صلاح بالسوبر الأوروبي من "نعمة" إلى "نقمة" ؟

الأرقام والبطولات تُجيب.. من الأفضل في إفريقيا « صلاح - ماني - محرز» ؟

نجم مانشستر سيتي: ليفربول الأحق بلقب الدوري الإنجليزي

تصريح مفاجئ من رياض محرز بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال هذا الموسم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 م

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

07:26 م

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

07:31 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله