فابيولا بدوي: فرنسا تستعد لتنفيذ وعودها من جديد تجاه أفريقيا



وأشارت "فابيولا"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية يعتبرأول مؤتمر يضم عدد ضخم من الزعماء بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.



وأضافت فابيولا بدوي، الكاتبة المتخصصة في الشأن الفرنسي، أن فرنسا تستعد لتنفيذ وعودها من جديد تجاه أفريقيا، لافتة إلى أن السودان تمر بمرحلة هامة.



قالت فابيولا بدوي، الكاتبة المتخصصة في الشأن الفرنسي، إن مصر دولة تسطيع إدارة ملفاتها بما يصب في مصلحتها ومصلحة من حولها.