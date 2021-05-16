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تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأحد 16/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية -في بيان اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.

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