



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.





وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية -في بيان اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.





وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.