تداول 33 شاحنة و23 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة شهدت تداول 33 شاحنة, فيما بلغ حجم تداول البضائع العامة 23 ألف طن بضائع.





وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 22 ألفا و800 طن بضائع و28 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 200 طن بضائع و5 شاحنات.





وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل سفينة على متنها 22 ألفا و500 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت بغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة (سينا)، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة (أمل).











