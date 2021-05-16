إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يصف انتهاكات جيش الاحتلال بـ "الوحشية"

يدين إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا أعمال القمع الوحشية التى تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينين العزل فى القدس المحتلة والتى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلى والذى يفند المزاعم الإسرائيلية بأنه لا يوجد فصل عنصرى فى إسرائيل كما يدين الإتحاد ويشجب الإنتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية خاصة المسجد الأقصى مما يؤكد على كذب الإدعاءات الإسرائيلية بأنها ضامنة لحرية العبادة فى القدس المحتلة مدعية أنها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل.

كما يدين الإتحاد وبشدة المحرقة التى تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين فى قطاع غزة وقصف الأمكان السكنية فى القطاع فى إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإرتكاب جرائم حرب فى القطاع.

وأضاف الاتحاد في بيانه:"إن ماتقوم به إسرائيل الآن يكشف بوضوح أنها ليست جادة فى عملية السلام وأنها أصبحت تهدد السلم فى المنطقة بأسرها وأن حكومتها غير عابئة بإرساء السلام حتى لو كان فى صالح الإسرائيلين أنفسهم، إننا نحيى نضال الشعب الفلسطينى فى القدس المحتلة وقطاع غزة ونترحم على شهدائهم وندعو بالشفاء العاجل للمصابين

عاشت القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

ومن ناحية أخرى، قام رئيس إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا - رئيس إتحاد الجالية المصرية فى اليونان محمد الزفزاف بالتواصل مع رئيس الجالية الفلسطينية فى اليونان محمد أبو عصبة للوقوف على تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والقدس حيث أشادا معا بتضامن الشعب اليونانى والأحزاب وجماعات حقوق الإنسان اليونانية والتى تقوم بمسيرات منددة للعدوان الإسرائيلى والتى كان منها المسيرة الإحتجاجية لحزب سيرزا أكبر الأحزاب المعارضة فى اليونان وايضا المسيرات التى ستقوم بها الأحزاب الشيوعية يوم الأحد القادم بالإضافة إل مسيرات الجالية العربية مع أبناء الشعب اليونانى.