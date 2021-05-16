موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي

يترقب عشاق وجماهير القلعة الحمراء، المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.





وتقرر أن تدار المباراة تحكيميًا بقيادة الجزائري غربال، ويعاونه عبد الحق اتشالي ومقراني جوراري من الجزائر، فيما سيكون جيان جاكيس ندالا حكما رابعا من الكونغو، وعبد الرحمن إبراهيم الجاسم حكم فيديو ويعاونه خميس محمد المري وسعود أحمد، حسب ما كشفت تقارير صحفية.





وكان الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الزمالك، بينما توج نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



