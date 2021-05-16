موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي

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موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي
الأحد 16/مايو/2021 - 08:25 م
أمل الحلفاوي
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يترقب عشاق وجماهير القلعة الحمراء، المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.
موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي
ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتقرر أن تدار المباراة تحكيميًا بقيادة الجزائري غربال، ويعاونه عبد الحق اتشالي ومقراني جوراري من الجزائر، فيما سيكون جيان جاكيس ندالا حكما رابعا من الكونغو، وعبد الرحمن إبراهيم الجاسم حكم فيديو ويعاونه خميس محمد المري وسعود أحمد، حسب ما كشفت تقارير صحفية.
وكان الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام الزمالك، بينما توج نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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