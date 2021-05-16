سفير فلسطين بالقاهرة يوجه رسالة عاجلة إلى الرئيس السيسي (فيديو)



وقال "اللوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته التي تعودنا عليها في كل المحن التي تعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنهم يتابعون الوضع مع وزارة الصحة المصرية.



وأضاف أن الجانب المصري على أتم الاستعداد لاستقبال الجرحي الفلسطنيين لعلاجهم في مستشفيات العريش، ودير العبد، والإسماعيلية، مع نقل الحالات المستعصية للقاهرة، منوها بأن الجانب الإسرائيلي يرتكب مجازر دموية ضد الشعب الفلسطيني.











وجه السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي باسم الدولة الفلسطينية حكومة وشعبا على ما يقدمه من دعم للفلسطنيين، مثل توجيه الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال مصابي قطاع غزة.