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الجوازات تعلن جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية لاستقبال المسافرين

الأحد 16/مايو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، اليوم الأحد عن جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً غدا الاثنين17 مايو 2021م.

 

وأوضحت "الجوازات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر.

 

وأشارت إلى أن للفئات المسموح لها بالسفر تشمل: المواطنين المحصّنين الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

 

كما تشمل الفئات المسموح لها بالسفر المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي "ساما"، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة.

 

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.

 

وتبدأ المملكة العربية السعودية، رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين 17 مايو 2021م.

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