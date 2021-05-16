تعرف على طقس الـ48 ساعة المقبلة في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ16 من مايو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ48 ساعة المقبلة في جمهورية مصر العربية.





طقس الـ48 ساعة المقبلة





ومن جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة، أن أغلب المناطق تشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لـ5 درجات، حيث تسجل 39 درجة.





ارتفاع درجات الحرارة





وقالت إيمان شاكر إن الارتفاع في الحرارة يكون بشكل مؤقت ولمدة يوم واحد فقط، حيث تعود درجات الحرارة بداية من غدا الاثنين إلى المعدلات الطبيعية، وتصل على القاهرة لـ34 درجة.





درجة الحرارة المتوقعة





وأشارت "الأرصاد" في بيانها إلى أن القاهرة سجلت اليوم ٣٩ درجة ومحافظات شمال الصعيد ٤٠ درجة وجنوب الصعيد ٤١ درجة ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل ٢٧ درجة.





تراجع درجات الحرارة





وتتوقع الهيئة أنه بدءاً من الغد ستتراجع الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية بقيم تصل لـ4 إلى 5 درجات بينما تصل مرتفعة على المناطق الجنوبية لتسجل 40 إلى 41 درجة.





توخي الحذر من طقس الغد





ودعت الهيئة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ولاسيما في فترة الظهيرة حتى لا نصاب بإجهاد الحرارة، لافتةً إلى أن البلاد ستشهد نشاطاً المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص".



