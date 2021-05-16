برشلونة يسقط أمام سيلتا فيجو 2-1 ويخسر لقب الليجا رسميا

فجر فريق سيلتا فيجو مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على برشلونة في عقر داره (2-1) اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وإقصائه من المنافسة على اللقب.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للعملاق الكتالوني في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم سانتي مينا بهدفين متتاليين للضيوف في الدقيقتين (38 و89).

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي كليمونت لينغليت، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

وتوقف رصيد برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 76 نقطة، وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وخرج من دائرة المنافسة على لقب بطل "الليغا".

بينما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 53 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.