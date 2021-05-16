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سفير مصر بفرنسا: التنسيق الفرنسي المستمر مع مصر يعكس إدراكهم للرؤية المصرية

الأحد 16/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال علاء يوسف، السفير المصري لدى فرنسا، إن هناك دائمًا توفق في الرؤى والمواقف بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات، وأن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا غير مسبوق غير الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية والقيادة الفرنسية على تعزي علاقاتها مع مصر في كافة المجالات.

وأضاف "يوسف"، خلال لقائه مع برنامج "بالورقة القلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك اهتمام بين "القاهرة" و"باريس" لتعزيز العلاقات بينهما، فضلًا عن الارتقاء بمستوى تلك العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأكد "يوسف"، أن التنسيق المستمر بين البلدين يعكس إدراك الجانب الفرنسي لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسوية العديد من الملفات المختلفة في المنطقة، ما دعا فرنسا للتعامل دائمًا مع الرؤية المصرية والتركيز للاستماع لأراء الرئيس "السيسي" بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات الحالية.

وأوضح السفير المصري لدى فرنسا، أن توقيع صفقة "الرافال" الفرنسية مع مصر يعكس حجم العلاقات المتميزة بين البلدين، مضيفًا أن حجم الاستمثارات الفرنسية في مصر بلغت نحو 5 مليار يورو، والشركات الفرنسية لديها رغبة في زيادة استمثاراتهم في مصر، وتصدير منتجاتهم إلى القارة الإفريقية.

أضاف "يوسف"، أن الفترة المقبلة سيبذل جهودًا كثيرة من أجل زيادة الصادرات الفرنسية إلى مصر، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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