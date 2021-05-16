عاجل.."السيسي" يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لطائرات الرافال الحربية

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة داسو للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرافال الحربية بمقر إقامته في باريس، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "اكسترا نيوز".



كما أكد الرئيس السيسي، على اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة داسو، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين مصر وفرنسا.

