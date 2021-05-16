إتحاد الكرة يخطر سيراميكا كليوباترا بتعديل مواعيد مبارياته في الدوري

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، يخطره من خلاله بتعديل موعد مباراة الفريق مع نادي إنبي بالجولة الثالثة والعشرين، التي كانت من المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو، على ملعب استاد السويس، لتقام يوم ٢٦ مايو من نفس الشهر.









كما شمل خطاب اتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي طلائع الجيش بالجولة الرابعة والعشرين التي كانت مقررًا إقامتها يوم ١٧ يونيو، لتقام يوم ٢٩ مايو، وذلك على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.









يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السادس برصيد ٣١ نقطة، بعد أن خاض ٢٢ مباراة من عمر مسابقة الدوري العام.



