Advertisements

إتحاد الكرة يخطر سيراميكا كليوباترا بتعديل مواعيد مبارياته في الدوري

الأحد 16/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، يخطره من خلاله بتعديل موعد مباراة الفريق مع نادي إنبي بالجولة الثالثة والعشرين، التي كانت من المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو، على ملعب استاد السويس، لتقام يوم ٢٦ مايو من نفس الشهر.


كما شمل خطاب اتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي طلائع الجيش بالجولة الرابعة والعشرين  التي كانت مقررًا  إقامتها يوم ١٧ يونيو، لتقام يوم ٢٩ مايو، وذلك على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري. 


يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز السادس برصيد ٣١ نقطة، بعد أن خاض ٢٢ مباراة من عمر مسابقة الدوري العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيراميكا كليوباترا ب إتحاد الكرة يخطر سيراميكا كليوباترا إتحاد الكرة يخطر

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

منذ 33 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

ستاد السلام يستضيف مباراة مصر وسوازيلاند في التصفيات

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يطلب تأجيل لقاء الألومنيوم في كأس مصر

اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي والاتحاد السكندري بموعد مباراة ربع نهائي كأس مصر

تأجيل مباراة النصر وسيراميكا كليوباترا ٢٤ ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

06:38 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله