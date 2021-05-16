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أمير كرارة لـ مهما أحمد: "أختي وحببتي ومش زعلان والله"

الأحد 16/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكية
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تفاعل عدد كبير من الجمهور والنقاد، ورودا السوشيال ميديا مع الفنان أمير كرارة، بعد هجوم الفنانة مهما أحمد عليه، وعلى الفنان أحمد السقا.


ومن جانبه صدم "كرارة"، الجمهور ورواد السوشيال ميديا، برد فعله، وتعليقه على بعض المنشورات، حيث أكد الفنان أمير كرارة، على أن الفنانة مهما أحمد أخته، قائلًا: "مهما أختي وحببتي وزوجه أخ عزيز وكبير لنا وخالد أخونا الكبير وعلى دماغي وأنا والله العظيم مش زعلان ولا في دماغي أي حاجه".


وجاء منشور مها أحمد على موقع التواصل “فيس بوك” كالتالي: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.


وتابعت: “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحده مبتدأة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.


وأضافت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

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