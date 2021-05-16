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طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر البوابة الرسمية
الأحد 16/مايو/2021 - 08:48 م
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فاتورة الكهرباء .. مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت جميع الدول والحكومات إلى الاعتماد على الإنترنت ولاسيما في خدمات الدفع وفواتير المياه والكهرباة والتليفون الأرضي.
فاتورة الكهرباء
وتساءل الكثيرون عن أسهل طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للوزارة بعدما أعلنت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الفواتير من خلال رقم العداد الخاص بكل وحدة.
وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2021 في السطور التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء من خلال الضغط "هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".
اختيار المحافظة.
إدخال البيانات الخاصة بالعداد في الخانات المخصصة.
الضغط على "عرض".
كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء
دخول المستفيد إلى الموقع الرسمي بالضغط هنــــــــــــــا.
دخول إلى قسم الخدمات.
اختيار الاستعلام عن الفواتير.
اختيار اسم المحافظة الخاصة به.
إدخال الاسم ورقم العداد.
اختيار استعلام".
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