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سواريز ينقذ أتلتيكو من فخ التعادل ويحقق فوز مثير على أوساسونا

الأحد 16/مايو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
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حقق نادي أتلتيكو مدريد فوز مثُير بقيادة النجم الأوروجواياني لويس سواريز بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، ليقود فريقه لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه أوساسونا إلى فوز مثير 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) من الليجا.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر، وسلتا فيجو على مضيفه برشلونة 2 / 1، وإلتشي على مضيفه قادش 3 / 1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4 / 2، وخيتافي على ضيفه ليفانتي 2 / 1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1 / صفر، وريال سوسييداد على ضيفه بلد الوليد 4 / 1، وبلنسية على ضيفه إيبار بنفس النتيجة، وفياريال على ضيفه أشبيلية 4 / صفر.

وبقي أتلتيكو متربعا على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما، بعد خروج برشلونة رسميا من المنافسة.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة، للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في نفس المرحلة.

وبادر أوساسونا بالتسجيل عبر أنتي بوديمير في الدقيقة 75، لكن سرعان ما تعادل رينان لودي لأتلتيكو في الدقيقة 82، قبل أن يتقمص سواريز دور البطولة في اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

بهذا الهدف، تمكن سواريز من العودة لهز الشباك بعد غياب دام شهرين تقريبا، حيث يرجع هدفه الأخير في البطولة إلى 21 مارس الماضي في مرمى ديبورتيفو ألافيس.

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يحقق فوز مثير على أوساسونا سواريز ينقذ أتلتيكو من فخ التعادل برشلونة

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