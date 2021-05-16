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الديهي يكشف حقيقة مشاركة "آبي أحمد" ورئيسة إثيوبيا في القمتين بفرنسا

الأحد 16/مايو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي، مضيفًا أن هناك محاولات جارية لإعادة وضع السودان على الطريق الصحيح في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصر كان لها دور محوري كبير في عقد القمة الخاصة بـ "الخرطوم"، وذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية مع السودان وفرنسا، فضلًا عن دور المحوري في المنطقة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها "القاهرة" لرفع اسم "الخرطوم" من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وأكد"الديهي"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لم يشارك في القمة الخاصة بالسودان أو الآخرى تمويل الاقتصاديات الإفريقية، وأن رئيسة إثيوبيا، سهلورق زودي، لم تشارك أيضًا في القمة الإفريقية.

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