أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس وحدة الصدر بقصر العيني، إن تطبيق الاجراءات الاحترازية هامة للغاية للوقاية من فيروس كورونا، معقبًا: "التطعيم مهم، ولكنه ليس كل شيء، ولازم نرتدي الكمامات ونطبق الاجراءات الاحترازية بعد تلقي اللقاح"



وتابع "عقل"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر تمر بالفترة الأسوء في الموجة الثالثة، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات كبير ويتزايد بكثرة، وحالة المصابين تدهور بصورة سريعة بشكل لم يكن يحدث في السابق.



ولفت إلى أن الادوية التي كانت فعالة في مواجهة فيروس كورونا، لم تصبح فعاله بنفس الدرجة في التعامل مع الإصابات من الموجة الثالثة، معقبًا: "في ناس كتير بتاخد أدوية ولا تؤثر على الإطلاق،.. كأننا بنعطيهم مياه"

