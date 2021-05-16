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ريال مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو ويتمسك بآماله بلقب الليجا

الأحد 16/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
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حافظ ريال مدريد على آماله في السباق على لقب الدوري الإسباني بعدما فاز 1-0 على أتلتيك بيلباو في سان ماميس اليوم الأحد، بفضل هدف المدافع ناتشو فرنانديز بالشوط الثاني.


وفي الشوط الأول قليل الفرص، طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعدما أرسل ألفارو أودريوزولا كرة عرضية لمست ذراع جون مورسيو، لكن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.


وكاد بلباو أن يفتتح التسجيل قبل الاستراحة لكن أليكس بيرنجور سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم للحارس تيبو كورتوا.


وردت العارضة محاولة بضربة رأس من كاسيميرو بعد الاستراحة، قبل أن يرسل اللاعب البرازيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها ناتشو من مدى قريب إلى هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب زين الدين زيدان.


وتعرض البديل راؤول غارسيا لاعب بلباو للطرد في اللحظات الأخيرة مع زيادة التوتر في أجواء اللقاء.


وأصبح رصيد ريال صاحب المركز الثاني 81 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي فاز 2-1 على أوساسونا بفضل هدف قاتل من لويس سواريز.

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ريال مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو ريال مدريد يفوز على الدورى الإسباني

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