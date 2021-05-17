"تلوث ميناء الإسكندرية".. شائعات نفتها الحكومة

انتشرت الشائعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وانتشار بطيخ وخوخ مسرطن.





ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية:





تلوث ميناء الإسكندرية

ترددت أنباء بشأن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البيئة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الميناء خالِ من أي بقع زيتية.





وشددت على أنه فور تداول تلك الأنباء تم التنسيق مع مسؤولي البيئة بالميناء للتأكد من عدم ورود أي بلاغات عن وجود أي تلوث مع الدفع بفرق مكافحة التلوث وتمشيط المياه بالميناء، حيث أسفرت المتابعة عن عدم وجود أي آثار لأي بقع زيتية بالميناء، مُشيرةً إلى امتلاك الوزارة خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث بالزيت بما في ذلك مراقبة التصريف غير القانوني للملوثات الزيتية والملوثات الأخرى.





انتشار بطيخ وخوخ مسرطن

وانتشرت شائعة وجود بطيخ أو خوخ مسرطن في الأسواق، لكن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، نفى الأمر.





وأكد أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ومن بينها البطيخ.





أسماك فاسدة