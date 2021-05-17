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كم تدوم مناعة لقاحات كورونا؟.. اعرف الإجابة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل مخاوف بعض المواطنين من تلقي لقاحات كورونا وآثارها الجانبية، فهناك عدة حقائق تتمثل في ضرورة الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية لتحقيق الحماية والأمان الكامل بجانب التطعيمات.

ويرصد "الفجر"، إلى مدى نجحت لقاحات كورونا في تحقيق الوقاية من الفيروس.

١. يجب اتباع الإجراءات الاحترازية حتى حال تلقي اللقاحات، والتي تشمل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

٢. لا تمنح اللقاحات حماية بنسبة 100%، ولكنها تخف من حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس.

٣. يمكن لمتلقي لقاح كورونا الإصابة بالفيروس في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

٤. يمنح اللقاح مناعة من 3 لـ6 أشهر وفقًا للدراسات التي أجريت، حسب الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة.

٥. ويعمل اللقاح بعد أخذه بـ10 أيام.

٦. التطعيم بكثافة ضد الفيروس لا يمنع الإصابة بالمرض أو نقل العدوى للمصابين، لكن التطعيمات تقلل حدة المرض.

٧. ويقلل بنسبة 85% من المشكلات الخطيرة التي قد يتعرض لها الجهاز التنفسي بسبب الإصابة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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مناعة لقاحات كورونا بوابة الفجر الفجر

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