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أيمن اسماعيل رئيسًا لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية

الأحد 16/مايو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه بعد ظهر اليوم تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:- المهندس أيمن اسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.


 يذكر أن المهندس أيمن اسماعيل تولى العديد من المناصب الإدارية الكبرى منها؛ رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، ورئيس مجلس إدارة دار المعمار، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقا، وشركة بيبسي كولا العالمية وشركة بروكتر أند جامبل أمريكا، ثم الشرق الأوسط. 


فيما يتمتع حازم هلال خريج كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بخبرات تقترب من الـ20 عامًا بالعمل في العديد من الشركات العالمية؛ منها شركة بروكتر أند جامبل في منطقة الشرق الأوسط لمدة 12 عامًا، ومديرًا لشركة أوت أوزي بوكس لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجوده عضوًا بلجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الأمريكية ويعمل حاليًا مديرًا للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو للأستثمارات العقارية. 


أما مي سامي، فهي تحمل خبرات 25 عامًا من العمل في شركات كبرى عالمية مثل بيبسي كولا وبروكتر أند جامبل، والعمل رئيسًا لقطاع الموارد البشرية في مجموعة الفطيم، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات السعودية في قطاع التطوير العقاري وقطاع الأدوية.

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