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«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

الأحد 16/مايو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعيين الأستاذ ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

كما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في جلسته المفتوحة مساء اليوم تعيين الأستاذ الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.

وجاء مجلس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:- المهندس أيمن اسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.

يذكر أن المهندس أيمن اسماعيل تولى العديد من المناصب الإدارية الكبرى منها؛ رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، ورئيس مجلس إدارة دار المعمار، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقا، وشركة بيبسي كولا العالمية وشركة بروكتر أند جامبل أمريكا، ثم الشرق الأوسط.

 فيما يتمتع حازم هلال خريج كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بخبرات تقترب من الـ20 عامًا بالعمل في العديد من الشركات العالمية؛ منها شركة بروكتر أند جامبل في منطقة الشرق الأوسط لمدة 12 عامًا، ومديرًا لشركة أوت أوزي بوكس لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجوده عضوًا بلجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الأمريكية ويعمل حاليًا مديرًا للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو للأستثمارات العقارية.

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