موجز البرلمان| كشف المؤشرات الإيجابية لزيارة الرئيس السيسي واستنكار للعدوان الإسرائيلي

• طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة توزيع الأسمدة على المزارعين



• رئيس "قوى النواب" يكشف المؤشرات الإيجابية من زيارة الرئيس السيسي لباريس على المنطقة



• برلمانية: العدوان الإسرائيلي على فلسطين انتهاك صارخ.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية





وشددت على أن موقف مصر ثابت ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وستظل مصر أكبر داعم للقضية وللشعب الفلسطيني.

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن أزمة توزيع الأسمدة على المزارعين، والتصدى للسوق السوداء، والبت فى أزمة إرتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.وأوضح محسب، أن أزمة الاسمدة من الملفات العالقة فى قطاع الزراعة، والتى تستوجب وضع أطر عاجلة للحل، على أن يكون هناك حلول جذرية لهذه الأزمة التى تتجدد مع بداية كل محصول، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى يحظى به قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة، وضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لصالح الفلاح المصرى.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توزيع الاسمدة على المزارعين لابد أن يخضع لضوابط واشتراطات صارمة الهدف منها وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال سرعة تفعيل الكارت الفلاح الذى فى مختلف محافظات الجمهوريه، مؤكدًا أن الزراعة تمثل عصب الاقتصاد المصرى.وشدد عضو البرلمان، على ضرورة عقد اجتماع موسع فى حضور ممثلين عن كافة شركات الاسمدة والمزارعين، ووزارة الزراعة، لبحث الأزمة وفى نفس الوقت القضاء على السوق السوداء التى تتسبب زيادة الأسعار بشكل كبير يرهق كاهل الفلاحين ويتسبب فى خفض هامش الربح للمزارعين.أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤتمر التمويل الاقتصاديات الأفريقة والذي من المقرر أن يتم انعقاده في العاصمة الفرنسية "باريس" يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي، مؤكداعلى أن المؤتمر يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.وأوضح عبد الفضيل، خلال البيان الصادر لها، أن، إن زيارة الرئيس لفرنسا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، خاصة أنها في ظل أفتعال الأزمة الفلسطينية والاعتداء الغاشم من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وصفا لهذا التوقيت بـ"الهامة جدا".وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ستجني ثمار هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تُساعد على تدشن مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الفرنسية القائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة، ويأتي ذلك في إطار العلاقات القوية القائمة بين البلدين والتي تمتد لسنوات طويلة.وأشار البرلماني، إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.استنكرت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، اعتداء الكيان الصهيوني على القدس وقطاع غزة، وقالت إن التجاوزات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لا يمكن السكوت عنها حيث إنها أودت بحياة ضحايا أبرياء من النساء والأطفال وكبار السن بدون ذنب.وثمنت رمزي، الجهود السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، والعمل على حل النزاع بين الطرفين للتوصل الى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المتأصلة في تملك أراضيه المغتصبة، مما يحقق في النهاية السلام المنشود في المنطقة.وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطوة فتح معبر رفح أمام المصابين والجرحى الفلسطينيين، بجانب إبداء عدد كبير من الأطباء المصريين رغبتهم للذهاب إلى المستشفيات في غزة لإسعاف المصابين هناك، دليل قاطع على عدم تخلى "القاهرة" عن تقديم يد العون للأخوة الفلسطينيين ودعم قضيتهم المشروعة.وأكدت أن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية المصرية، السفير سامح شكري، من خلال التواصل مع نظرائه من الدول العربية من أجل حشد الدعم العربي تجاه القضية الفلسطينية، خطوة إيجابية في إجبار المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لحل الأزمة والحفاظ على حق وكرامة الشعب الفلسطيني.وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكا صريحًا لكافة المقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.وطالبت رمزي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف الممارسات الغير شرعية التى يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، متسائلة: متى سيخرج المجتمع الدولي عن صمته لوقف تلك الانتهاكات ورد الحق إلى أصحابه؟