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إسرائيل تواجه الجحيم|عمليات دهس وانهيار مدرج داخل معبد.. ماذا يحدث داخل الكيان المحتل؟

الأحد 16/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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لاتزال إسرائيل تقوم بشن الغارات على أشقائنا الفلسطينيين وهدم أبراج بأكملها فوق رؤوس الأبرياء في ظل صمت دولي غريب.

 

فأصبحت إسرائيل تستهدف الأطفال والنساء والأبرياء دون غيرهم بل وتقوم بهدم البيوت فوق رؤوسهم وذلك في ذكرى النكبة الفلسطينية.

 

عمليات دهس

فكانت أول شئ تواجهه تل أبيب هو عمليات الدهس والتي يقوم بها فلسطينيون ويلقوا الشهادة فيما بعد.

 

فتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات التي تلت عملية الدهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

 

وفي سياق متصل، كان قد أفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات، وذلك إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، فيما استشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

 

ولم تكتف قوات الاحتلال بهذا الأمر فقط، بل إنهم قاموا بإغلاق محيط المنطقة بالكامل، وأبعدت المتواجدين عن المنطقة، وهددت الطواقم الصحفية بإلقاء القنابل باتجاههم في حال عدم مغادرتهم المنطقة.

 

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة في محيط حي الشيخ جراح، لإبعاد المتواجدين عن مدخل حي الشيخ جراح.

 

المعبد اليهودي

وفي سياق متصل، أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أيضا بمقتل شخصين وإصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

 

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك 10 أشخاص في حالة حرجة للغاية من بين 60 شخصا آخرون قد أصيبوا.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان.

 

فيما كان قد تداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

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