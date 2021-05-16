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الأرصاد تحذرتعرض هذه المحافظة لعاصفة ترابية

الأحد 16/مايو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عبر "الفيسبوك"، بيانا يرصد حالة الطقس عبر صور الأقمار الصناعية.

وأشار بيان هيئة الأرصاد، إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى العاصفة الترابية على شمال الصعيد، وبالأخص المنيا، وهذا مع دخول الشماليات الغربية التى عملت على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وإلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، بيانا يرصد تفاصيل حالة الطقس في الوقت الحالي.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، بحيث سجلت محطة ارصاد القاهرة ٤٠ درجة، والاقصر ٤٢ درجة، واسيوط ٤٢ درجة، والخارجة ٤٣ درجة تحت تأثير الرياح الجنوبية.

ونوهت الهيئة، بأنه مع دخول الهواء الشمالي النشط بدأت بالفعل درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا.

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