راؤول جونزاليس يترقب مصير زيدان مع ريال مدريد لحسم مستقبله

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد أندية الألماني دخل في مفاوضات جادة مع راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد الإسباني السابق من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن آينتراخت فرانكفورت الألماني أرسل ممثلين اثنين إلى مدريد من أجل التفاوض مع راؤول وتوضيح مخطط النادي الألماني في المستقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راؤول يرغب في الحصول على مهلة من أجل تحديد مصيره خصوصا أنه يركز حاليا على مشواره مع فريق الرديف لريال مدريد الإسباني.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن راؤول قد يحصل أيضا على فرصة تدريب الفريق الأول لريال مدريد في ظل الشائعات المثارة حول الرحيل المحتمل للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.