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نجيب ساويرس: دخول القوات الإسرائيلية المسجد الاقصى سفالة لم تحدث في التاريخ كله (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إن ما يحدث في فلسطين شيء محزن للغاية، معقبة: "حاجة تحزن، بوظوا علينا الإجازة، مش عارفين نتبسط، ومش عارفين نعمل حاجة بصراحة".

وتابع "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن دخول القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى سفالة لم تحدث في التاريخ كله، متابعًا: "المفروض يبقى في احترام للاماكن المقدسة".

وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، قائم على منطق الحرامية وليس منطق بني آدميين، مضيفًا أن الشيء الإيجابي الوحيد مما يحدث في فلسطين هو ان الشعب الفلسطيني لن يصمت تجاه ما يحدث من انتهاكات وبان القضية الفلسطيني لم تموت.

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