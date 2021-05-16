تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 16/مايو/2021 - 09:28 م
علي خلاف
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يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن دوانز بدوري أبطال أفريقيا
وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب السلام معقل القلعة الحمراء، ضد صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.
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