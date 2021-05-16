تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن دوانز بدوري أبطال أفريقيا





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب السلام معقل القلعة الحمراء، ضد صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.



