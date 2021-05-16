Advertisements

تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 16/مايو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب السلام معقل القلعة الحمراء، ضد صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي،  في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ن الأهلي وصن دوانز بدوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن دوانز بدوري أبطال أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا

أخبار تهمك

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 19 ساعة

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد الخماسية.. موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

مباريات الأهلي في مارس .. موقعة «لوكاس ماستربيسز موريبي» الأبرز

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

06:38 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله