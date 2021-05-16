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تعرّف على أرقام وحصاد الترسانة والداخلية قبل قمة القسم الثاني

الأحد 16/مايو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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إختتم نادي الترسانه استعداداته لمواجهه نادي الداخليه المقرر لها الساعه 4 من عصر الإثنين علي ملعب الشواكيش بميت عقبه وهي أول مباراه بعد العوده لمنافسات القسم الثاني .

وقد خاض الشواكيش مجموعه من الوديات استعداداً للعوده ، وقد تعادل الترسانه في اخر ودياته مع نادي السكه الحديد 2/2 وأحرز الأهداف كلاً من حسام باولو و أحمد العش .
ويحتل نادي الترسانه المركز الثالث برصيد 34 نقطه وخاض الترسانة 21 مباراة حقق خلالهم 9 فوز و 7 تعادلات و 5 هزائم وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف ، علي الجانب الأخر يحتل نادي الداخليه المركز الثاني برصيد 34 نقطه وقد خاض الداخليه 21 مباراه حقق خلالهم 8 فوز و 10 تعادلات و 3 هزائم وسجل 23 هدف واستقبلت شباكه 19 هدف

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