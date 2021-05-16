نجيب ساويرس: هذه هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث بأنه يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متابعًا: "دول بيبعتوا طائرات بتهدم منازل كاملة،..في 150 شهيد سقطوا في فلسطيني مقابل مقتل 6 او 7 من الاسرائيليين.. حق دفاع إيه عن النفس".



وتابع "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، انه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، وأي حديث خلاف هذا الأمر يعتبر إضاعة للوقت، ويؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين.



ولفت إلى أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان منحازًا للإسرائيليين 180 درجة، اما الرئيس الحالي "بايدن" فهو منحاز بنسبة 120 درجة، معقبًا: "الكل في امريكا بيخاف من اسرائيل، مرة واحد من الكونجرس الامريكي كان بيكلمني عن الاسرائيليين كان خافض صوته بصورة كبيرة، رغم أن مفيش حد غيرنا في المكان".

