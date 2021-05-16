Advertisements

نجيب ساويرس: هذه هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث بأنه يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متابعًا: "دول بيبعتوا طائرات بتهدم منازل كاملة،..في 150 شهيد سقطوا في فلسطيني مقابل مقتل 6 او 7 من الاسرائيليين.. حق دفاع إيه عن النفس".

وتابع "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، انه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، وأي حديث خلاف هذا الأمر يعتبر إضاعة للوقت، ويؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان منحازًا للإسرائيليين 180 درجة، اما الرئيس الحالي "بايدن" فهو منحاز بنسبة 120 درجة، معقبًا: "الكل في امريكا بيخاف من اسرائيل، مرة واحد من الكونجرس الامريكي كان بيكلمني عن الاسرائيليين كان خافض صوته بصورة كبيرة، رغم أن مفيش حد غيرنا في المكان".

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد أهداف مباراة بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

06:38 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله